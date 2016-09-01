سار للمغاربة وبالفيديو.. يمكنكم مشاهدة القنوات الرياضية المشفرة مجانا

كشف المدون الفايسبوكي أمين رغيب على صفحته الرسمية على الفايسبوك، عن الطريقة التي يمكن للمغاربة استغلالها لمتابعة القنوات الرياضية المشفرة بالمجان على هاتف الأندرويد.

"شوف تيفي"

كشف المدون الفايسبوكي أمين رغيب على صفحته الرسمية على الفايسبوك، عن الطريقة التي يمكن للمغاربة استغلالها لمتابعة القنوات الرياضية المشفرة بالمجان على هاتف الأندرويد.

وأضح رغيب في مقطع فيديو بأن هناك تطبيقا يمكن من خلاله مشاهدة القنوات التلفزيونية المشفرة، بالإضافة إلى وجود موقع آخر به روابط قنوات IPTV المشفرة والمجانية والتي يعتمدها البعض في الحصول على طريقة من فك شفرة القنوات.