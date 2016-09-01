عاجل : شارع بسلا يتحول إلى ساحة حرب بين مناصري ''البيجيدي'' و''السنبلة''

أكد مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن حي مولاي إسماعيل بمدينة سلا شهد قبل قليل شجارا وتبادل للسب والشتم والضرب بين أنصار حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية .

شوف تيفي

أكد مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن حي مولاي إسماعيل بمدينة سلا شهد قبل قليل شجارا وتبادل للسب والشتم والضرب بين أنصار حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية .

وأفاد ذات المصدر، بأن ساكنة حي مولاي إسماعيل عاشت رعبا حقيقيا صبيحة اليوم، بعد دخول الطرفين في صراع كبير، خلف حالة من الفوضى خاصة بعد تدخل بعض المراهقين الذين أشعلوا "قنابل عاشوراء" التي زادت من تفاقم الضوضاء.

وحسب ذات المصادر، فقد نشب صراع كبير بالحي المذكور، بين أنصار الحزبين المتحالفين في نسخة الحكومة المنتهية ولايتها، بمجرد دخول أنصار وكيل لائحة البيجدي بالمدينة عبد الإله بن كيران ووصيفه في اللائحة جامع المعتصم إلى الحي، حيث رفض أنصار وكيل لائحة السنبلة "السنتيسي" دخول من وصفهوم "بالغرباء" عن الحي الذي إعتبروه معقل مرشحهم.

وأضاف ذات المصدر، أن ساكنة الحي إستنكرت الواقعة التي كسرت الهدوء والأمن الذي يتمتع به الحي، حيث أن الفريقين المتناحرين على المقاعد الإنتخابية لم يحترموا مريضا ولا عجوزا بالمنطقة التي حولوها إلى ساحة حرب لأهداف سياسية محضة.