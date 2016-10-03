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بالصور:بعد تعرضها لاعتداء بباريس..كيم كارديشان ترتدي النقاب
بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 14:22 بالصور:بعد تعرضها لاعتداء بباريس..كيم كارديشان ترتدي النقاب | دولي
بالصور:بعد تعرضها لاعتداء بباريس..كيم كارديشان ترتدي النقاب
مباشرة بعد تعرضها لاعتداء مسلح بباريس،غادرت اليوم الاثنين، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان فرنسا ، وهي ترتدي ما يشبه النقاب.

شوف تيفي:وكالات

مباشرة بعد تعرضها لاعتداء مسلح بباريس،غادرت اليوم الاثنين، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان فرنسا ، وهي ترتدي ما يشبه النقاب.

و حسب ما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية ،"ظهرت كيم بالنقاب بالمطار وعلى ما يبدو هربا من عدسات المصوّرين."

وقالت الشرطة الفرنسية اليوم الاثنين، إن ملثمين سرقوا مجوهرات بملايين الدولارات من كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح في غرفة بفندق بالعاصمة الفرنسية باريس.

بعد تعرضها لاعتداء بباريس..كيم كارديشان ترتدي النقاب

بعد تعرضها لاعتداء بباريس..كيم كارديشان ترتدي النقاب

بعد تعرضها لاعتداء بباريس..كيم كارديشان ترتدي النقاب

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شوف تيفي اعتداء كيم كارديشيان باريس غرفة النوم سرقة

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