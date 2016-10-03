بالصور:بعد تعرضها لاعتداء بباريس..كيم كارديشان ترتدي النقاب

شوف تيفي:وكالات
مباشرة بعد تعرضها لاعتداء مسلح بباريس،غادرت اليوم الاثنين، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان فرنسا ، وهي ترتدي ما يشبه النقاب.
و حسب ما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية ،"ظهرت كيم بالنقاب بالمطار وعلى ما يبدو هربا من عدسات المصوّرين."
وقالت الشرطة الفرنسية اليوم الاثنين، إن ملثمين سرقوا مجوهرات بملايين الدولارات من كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح في غرفة بفندق بالعاصمة الفرنسية باريس.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.