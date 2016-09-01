فيديو صادم وخطير..مقرقب حاول اغتصاب فتاة في الشارع بالصخيرات وها شنو وقع للمواطنين اللي دخلو ا باش يعتقوها

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم وخطير، يظهر قيام أحدهم قيل بأنه كان في حالة تخدير باعتراض سبيل فتاة بالشارع العام بالصخيرات وحاول اغتصابها.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم وخطير، يظهر قيام أحدهم قيل بأنه كان في حالة تخدير باعتراض سبيل فتاة بالشارع العام بالصخيرات وحاول اغتصابها.

وحسب هذه الصفحات التي تداولت هذا الفيديو فإن المعني بالأمر الذي كان تحت تأثير مخدر "القرقوبي"، اعترض سبيل ضحيته وحاول استدراجها بالقوة لاغتصابها لكنها رفضت وامتنعت بالرغم من تعرضها للضرب والتعنيف، وهو ما دفع بمواطنين متواجدين بعين المكان بعدما رصدوا الواقعة إلى التدخل وتخليصها من قبضة "المقرقب" الذي وجه لأحدهم طعنات بواسطة سلاح أبيض كان بحوزته.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي، تمكنت من اعتقال المعني بالأمر، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق الأولي معه.