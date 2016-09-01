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إنها القيامة.. !

حادث تدافع في مهرجان ديني في إثيوبيا ينتهي بسقوط 52 قتيلا
بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 13:39 حادث تدافع في مهرجان ديني في إثيوبيا ينتهي بسقوط 52 قتيلا | دولي
حادث تدافع في مهرجان ديني في إثيوبيا ينتهي بسقوط 52 قتيلا
اهتزت إثيوبيا على وقع فاجعة حقيقة، بعد مقتل 52 شخصا على الأقل في مهرجان ديني، بسبب التدافع، حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية.

"شوف تيفي"

 اهتزت إثيوبيا على وقع فاجعة حقيقة، بعد مقتل 52 شخصا على الأقل في مهرجان ديني، بسبب التدافع، حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية.

 وأوضحت المصادر ذاتها بأن إثيوبيا، أعلنت اليوم الاثنين، الحداد الوطني لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الاثنين، على ضحايا الاحتجاجات التي جرت خلال مهرجان ديني أقيم في منطقة تبعد عن العاصمة أديس أبابا بـ 40 كيلومترا .

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن بيانا صادرا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الأثيوبي ذكر أن الدولة في حالة حداد على أرواح " المواطنين الأبرياء الذين فقدوا حياتهم بسبب العنف بتحريض من القوى المعادية للسلام".

 

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