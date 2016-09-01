عاجل : بعد الرباح ..البام ينظم ''مسيرة شعبية إنتخابية'' بتطوان

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تشهد شوارع مدينة تطوان في هذه الأثناء مسيرة شعبية للموالين لحزب الأصالة والمعاصرة في إطار الحملة الإنتخابية لإقتراع 7 أكتوبر المقبل.

شوف تيفي

تشهد شوارع مدينة تطوان في هذه الأثناء مسيرة شعبية للموالين لحزب الأصالة والمعاصرة في إطار الحملة الإنتخابية لإقتراع 7 أكتوبر المقبل.

وحسب شهود عيان، نظم حزب الأصالة والمعاصرة صبيحة اليوم الاثنين مسيرة حاشدة في إطار الحملة الإنتخابية، حيث جابت حشود من المواطنين يرتدون "جيليات" تحمل رمز حزب البام "التراكتور"، شارعي الجيش الملكي والسكنى والتعمير بالمدينة.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بالتصويت لمرشح حزب "التراكتور"، ومنددة لسياسة رئيس الحكومة بن كيران الذين طالبوه "بالرحيل".

هذا، ونال رئيس المجلس البلدي لتطوان "محمد إدعمار" مرشح حزب العدالة والتنمية، نصيبه من الشعارات الرافضة لسياسته التدبيرية في المدينة.

وفي ذات السياق، سبق لعزيز الرباح، أن نظم مسيرة مع مناصريه بمدينة الحاجب بعد رفض السلطات منحه ساحة عمومية.

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البام مسيرة شعبية إنتخابية الرباح تطوان شوف تيفي

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