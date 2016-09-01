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مثير:زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يتعرض لتسمم غدائي
بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 13:34 مثير:زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يتعرض لتسمم غدائي | دولي
مثير:زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يتعرض لتسمم غدائي
أصيب زعيم تنظيم ''داعش'' أبو بكر البغدادي وثلاثة من قياديي التنظيم بحالة من التسمم الشديد بعد تناولهم وجبة طعام على الحدود العراقية – السورية جنوب غربي محافظة نينوى.

شوف تيفي:وكالات

أصيب زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي وثلاثة من قياديي التنظيم بحالة من التسمم الشديد بعد تناولهم وجبة طعام على الحدود العراقية – السورية جنوب غربي محافظة نينوى.

و كشف مصدر محلي لم يذكر اسمه في محافظة نينوى العراقية يوم أمس الأحد 2 أكتوبر أن"معلومات استخبارية دقيقة وصلتنا، تفيد بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وثلاثة من قياديي ما يسمى بمجلس الشورى أصيبوا بتسمم إثر دس السم لهم في وجبة غداء تناولوها"، مضيفا بأن البغدادي والمصابين الثلاثة نقلوا تحت مراقبة شديدة إلى موقع مجهول.

 

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