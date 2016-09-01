خطير..ابن نائب رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول المنتمي لحزب العدالة والتنمية يتعرض لاعتداء مسلح..وهذه هي التفاصيل

علمت ''شوف تيفي'' أن ابن نائب رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول، تعرض أمس الأحد، لاعتداء على يد مجهولَين، قاما ''بشرملته''على مستوى الوجه بواسطة شفرة حلاقة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن ابن نائب رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول، تعرض أمس الأحد، لاعتداء على يد مجهولَين، قاما "بشرملته"على مستوى الوجه بواسطة شفرة حلاقة.

وقال أحمد النجيري والد الضحية في اتصال له مع "شوف تيفي" اليوم الاثنين، إن ابنه البالغ من العمر 15 عاما، كان يجلس برفقة أصدقائه وتفاجأ بشخصين يكبرانه سنا يقفان على جانبه ويدخلان معه في نقاش حاد انتهى بتوجيه طعنات خطيرة له على مستوى الوجه بواسطة شفرة الحلاقة.

وأضاف النجيري الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية، بأنه لا يعلم إن كان هذا الاعتداء مرتبطا بالصراع السياسي، موضحا بأنه تقدم للمصالح الأمنية بشكاية في الموضوع لاعتقال المتورطين.