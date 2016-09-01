طائرة حجاج تُغير اتجاهها من طنجة إلى البيضاء تجنبا لحدوث فاجعة

حولت طائرة بوينغ فجر السبت، اتجاهها من مطار ابن بطوطة بطنجة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء،و على متنها 220 حاجا مغربيا بسبب سوء الأحوال الجوية.

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حولت طائرة بوينغ فجر السبت، اتجاهها من مطار ابن بطوطة بطنجة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء،و على متنها 220 حاجا مغربيا بسبب سوء الأحوال الجوية.

و خلف الحادث حالة ارتباك كبيرة في مطار ابن بطوطة بعد تأخر موعد وصول الحجاج العائدين من جدة إلى أرض الوطن على متن رحلة أخرى ما تسبب في قلق عائلات الحجاج و احتجاجاتهم.

و أفاد شاهد عيان ليومية أخبار اليوم حسب ما أوردته في عددها الصادر اليوم الاثنين،أن العديد من الأشخاص الذين كانوا في انتظار أقربائهم انتابهم الخوف و القلق على مصيرهم،أمام تناسل الشائعات عن وقوع مكروه للطائرة،في غياب أي جواب رسمي من مصالح المكتب الوطني للمطارات و شركة الخطوط الجوية الملكية.