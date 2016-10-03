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عاجل:حقائق مثيرة حول عشر فتيات مغربيات خططن لأعمال إرهابية بمواد كيماوية
بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 12:10 عاجل:حقائق مثيرة حول عشر فتيات مغربيات خططن لأعمال إرهابية بمواد كيماوية | حوادث و حقوق
عاجل:حقائق مثيرة حول عشر فتيات مغربيات خططن لأعمال إرهابية بمواد كيماوية
كشف بلاغ لوزارة الداخلية،اليوم الاثنين، أن المشتبه فيهن، المعتقلات على خلفية تكوين خلية إرهابية نسائية، اللواتي تربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة بصفوف ''الدولة الإسلامية'' وبعض المناصرين

شوف تيفي

كشف بلاغ لوزارة الداخلية،اليوم الاثنين، أن المشتبه فيهن، المعتقلات على خلفية تكوين خلية إرهابية نسائية، اللواتي تربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة بصفوف "الدولة الإسلامية" وبعض المناصرين لجماعات إسلامية متطرفة، كن ينسقن، في إطار هذا المشروع التخريبي، مع عناصر ميدانية بوحدة العمليات الخارجية ل"داعش" بالساحة السورية العراقية، وكذا مع عناصر موالية لنفس التنظيم تنشط خارج منطقة تمركز هذا الأخير في العراق وسوريا.

وأوضح ذات المصدر لشوف تيفي، أنه بالموازاة مع ذلك، تم تكليف بعض عناصر هذه الخلية بمهمة تجنيد نساء بهدف تعزيز صفوف "داعش" بالساحة السورية العراقية، تماشيا مع استراتيجية التنظيم التي تهدف إلى توسيع دائرة الاستقطاب داخل مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، لتعزيز دولة خلافته المزعومة، موظفا في ذلك تقاطع مشروعه هذا مع الخلفية الإيديولوجية للعديد من الجماعات الإسلامية التي شكلت دائما حاضنة أولية للعديد من العناصر المتورطة في قضايا متعلقة بالإرهاب.

العملية أسفرت عن حجز مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات لدى إحدى المشتبه فيهن، مضيفا أنه سيتم إخضاع هذه المواد للخبرة العلمية من طرف المصالح المختصة.

وتفيد التحريات الأولية، حسب البلاغ، بأن المشتبه فيهن اللواتي بايعن الأمير المزعوم لما يسمى ب"الدولة الإسلامية"، انخرطن في الأجندة الدموية لهذا التنظيم، وذلك من خلال سعيهن للحصول على مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية بالمملكة، أسوة بشقيق إحداهن الذي سبق ونفذ عملية مشابهة في العراق خلال مطلع السنة الجارية وكذا بنساء "داعشيات" قمن بعمليات انتحارية وهجمات نوعية بالعديد من الدول.

هذا و كان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن اليوم الاثنين، من إحباط مشروع إدماج العنصر النسوي بالمغرب داخل المنظومة الإرهابية لما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك على خلفية تفكيك خلية تتكون من عشر فتيات مواليات لهذا التنظيم، ينشطن بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدي الطيبي نواحي القنيطرة"

وذكر البلاغ أنه سيتم تقديم المشتبه فيهن إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

حقائق مثيرة حول عشر فتيات مغربيات خططن لأعمال إرهابية بمواد كيماوية

حقائق مثيرة حول عشر فتيات مغربيات خططن لأعمال إرهابية بمواد كيماوية

حقائق مثيرة حول عشر فتيات مغربيات خططن لأعمال إرهابية بمواد كيماوية

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