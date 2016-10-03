صورة جديدة للأميرة للا سلمى والأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة بباريس تشعل الفايسبوك

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، صورة جديدة للعائلة الملكية بالعاصمة باريس والتي تم التقاطها لهم مع مجموعة من المغاربة المهاجرين.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، صورة جديدة للعائلة الملكية بالعاصمة باريس والتي تم التقاطها لهم مع مجموعة من المغاربة المهاجرين.

وعبر العديد من النشطاء عن إعجابهم الكبير باللوك الجديد الذي ظهرت به الأميرة للا سلمى والأمير مولاي الحسن بالإضافة إلى الأميرة الصغيرة للا خديجة، متمنين في الوقت ذاته فرصة اللقاء بالعائلة الملكية مستقبلا لالتقاط صور تذكارية معهم.