صورة جديدة للأميرة للا سلمى والأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة بباريس تشعل الفايسبوك

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، صورة جديدة للعائلة الملكية بالعاصمة باريس والتي تم التقاطها لهم مع مجموعة من المغاربة المهاجرين.
وعبر العديد من النشطاء عن إعجابهم الكبير باللوك الجديد الذي ظهرت به الأميرة للا سلمى والأمير مولاي الحسن بالإضافة إلى الأميرة الصغيرة للا خديجة، متمنين في الوقت ذاته فرصة اللقاء بالعائلة الملكية مستقبلا لالتقاط صور تذكارية معهم.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.