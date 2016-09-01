بالفيديو وأخيرا : هذا هو سر بكاء بن كيران في المهرجانات الخطابية

ظهر الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بن كيران في سيارته وهو يردد كلمات أغنية لسيدة الطرب العربي ''أم كلثوم''، وهو في طريقه إلى أحد المهرجانات الخطابية الأخيرة.

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ظهر الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بن كيران في سيارته وهو يردد كلمات أغنية لسيدة الطرب العربي "أم كلثوم"، وهو في طريقه إلى أحد المهرجانات الخطابية الأخيرة.

ويبدو رئيس الحكومة متأثرا بشكل كبير مع الأغنية، حيث يردد مقاطع من الأغنية ملوحا بيديه ومظهرا تفاعلا كبيرا مع اللحن والكلمات.

وبمجرد إنتشار الفيديو الذي قال صاحبه إنه تم تصويره لبن كيران وهو في طريقه لأحد المهرجانات الخطابية، الشيء الذي تفاعل معه الفايسبوكيون الذين علقوا على مقطع الفيديو"أن صوت كوكبة الشرق وسيدة الطرب العربي هو سبب بكاء بن كيران المتكرر في المهرجانات الخطابية للحملة الإنتخابية لإقتراع 7 أكتوبر الجاري.