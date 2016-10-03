بالوثيقة : مستشارون ببلدية الخميسات يعلنون عدم مساندة لائحة حزبهم ''الكتاب''

حصلت ''شوف تيفي'' على بلاغ موقع من طرف مستشاري حزب التقدم والإشتراكية ببلدية الخميسات، يعلنون فيه عدم مساندتهم للائحة ''الكتاب'' بالمدينة في الإنتخابات التشريعية المقبلة.

شوف تيفي

حصلت "شوف تيفي" على بلاغ موقع من طرف مستشاري حزب التقدم والإشتراكية ببلدية الخميسات، يعلنون فيه عدم مساندتهم للائحة "الكتاب" بالمدينة في الإنتخابات التشريعية المقبلة.

وحسب البلاغ المنسوب للمستشارين ببلدية الخميسات، فقرارهم بعدم مساندة لائحة حزبهم التقدم والإشتراكية بالمدينة، جاء "عقب سلوك بعض قيادات الحزب محليا وإقليميا ، والتي تتمثل عموما في الإبتزاز والسمسرة وممارسة التحكم الداخلي والتواطؤ ضد مصالح الحزب والمنتخبين محليا وإتخاذ العديد من القرارات الأحادية الجانب".

وإستنادا لذات البلاغ، أعلن المستقلون أنه ثم إستبعادهم من التشاور في المحطات السياسية السابقة كالإنتخابات الجزئية الأخيرة لإنتخاب مقعد مجلس المستشارين ، وإنعدام أي تنسيق معنا من أجل خوض غمار الإنتخابات الحالية للبرلمان أو فيما يخص الحملة الإنتخابية الجارية.

وإستنكر المستشارون محاولة بعض الجهات المسؤولة تعمد نشر بعض الإشاعات المغرضة بل وتأليب بعض الأقلام المأجورة، حسب منطوق البلاغ.