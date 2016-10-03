صور وتفاصيل جديدة حول الخلية الإرهابية النسائية المفككة في العديد من المدن المغربية

حسب ما توصلت به'' شوف تيفي'' تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من 10 نساء، من بينهم فتاة عشرينية تم اعتقالها داخل منزلها الكائن بحي الرحمة بمدينة القنيطرة.

"شوف تيفي"

حسب ما توصلت به" شوف تيفي" تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من 10 نساء، من بينهم فتاة عشرينية تم اعتقالها داخل منزلها الكائن بحي الرحمة بمدينة القنيطرة.

وعلاقة بالموضوع فقد أكد مصدر موثوق لموقع القناة الثانية "دوزيم" أن عملية الاعتقال جرت عند آذان الفجر، حوالي الساعة الخامسة و50 دقيقة، حيث داهمت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، منزل المشتبه فيها بالقنيطرة، والتي كانت به رفقة والدتها لحظة الاعتقال، وقد حجز رجال الخيام عدة هواتف نقالة لدى المشتبه فيها، كانت تستخدمهما من أجل التنسيق مع تنظيم الدولة الإسلامية في العرق والشام.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد تمكن صباح اليوم من تفكيك خلفية تتكون من 10 فتيات مواليات للتنظيم الإرهابي المذكور، ينشطن بمدن القنيطرة وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدي الطيبي ، والتي مكنت من حجز مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات لدى إحدى المشتبه فيهن.