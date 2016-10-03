عاجل وخطير وبالصور.. تفكيك خلية إرهابية مكونة من 10 نساء من بينهم قاصرات في هذه المدن المغربية

قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، باعتقال 10 نساء للاشتباه في صلتهم بتنظيم ''الدولة الإسلامية في العراق والشام'' المعروف بـ ''داعش''.

"شوف تيفي"

قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، باعتقال 10 نساء للاشتباه في صلتهم بتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المعروف بـ "داعش".

وحسب ما كشف عنه موقع القناة الثانية، قبل قليل، فقد كشف مصدر موثوق لها، أن الموقوفات كن ينشطن في كل من طنجة، القنيطرة، طنطان، سيدي الطيبي، ولاد تايمة، وزاكورة وسيدي سليمان وسلا، مشيرا إلى أن المشتبهات فيهن أعلن ولاءهم لـ"داعش"، وكن يخططن لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضح الموقع ذاته أن من بين الموقوفات بمدينة طنجة والتي تبلغ من العمر 17 سنة، والتي قد عثر بحوزتها على مجموعة من المحجوزات من بينها كتب تشجع الفكر المتطرف.