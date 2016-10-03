عاجل وبالصور..بعد الرضيعة المختطفة.. هذا ما وقع لرضيعة أخرى بمستشفى الهاروشي بالبيضاء

علمت ''شوف تيفي'' أن مستشفى الهاروشي بالبيضاء، شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وجود حالة خطيرة لرضيعة ما بين الحياة والموت نتيجة تعرضها للاختناق.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مستشفى الهاروشي بالبيضاء، شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وجود حالة خطيرة لرضيعة ما بين الحياة والموت نتيجة تعرضها للاختناق.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن عائلة الرضيعة، قامت بنقل هذه الأخيرة إلى مستشفى الهاروشي ومنه إلى مستشفى بوافي،قبل العودة إلى المستشفى الأول الذي فوجئت فيه بغياب الطاقم الطبي للإشراف على حالة الرضيعة.

وأضاف المصدر ذاته بأنه هناك غياب شبه تام للأطر الطبية وهو ما جعل الرضيعة البالغة 15 يوما تعيش وضعا صحيا مؤلما.