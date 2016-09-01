عاجل.. هجوم مسلح على نجمة الواقع كيم كارداشيان بباريس.. وها شنو وقع ليها

قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن خمسة مسلحين سرقوا مجوهرات بملايين الدولارات من كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية في مسكن فاخر بوسط العاصمة باريس في وقت مبكر اليوم الاثنين،وذلك حسب ما كشفت

"شوف تيفي"

قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن خمسة مسلحين سرقوا مجوهرات بملايين الدولارات من كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية في مسكن فاخر بوسط العاصمة باريس في وقت مبكر اليوم الاثنين،وذلك حسب ما كشفت عن وكالة رويترز البريطانية.

وأضاف المصدر لرويترز أن المسلحين سرقوا كارداشيان تحت التهديد بالسلاح حوالي الساعة الثالثة فجرا لكن لم يصب أحد بأذى.

ووقع الهجوم في مسكن فاخر منعزل يقيم فيه المشاهير والأثرياء خلف كنيسة مادلين في باريس. وكانت كارداشيان قد أقامت في المكان مرة في 2014 قبل زواجها من مغني الراب كاني وست.