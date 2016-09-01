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إنها القيامة.. !

برازيلي شدوه في مطار محمد الخامس في كازا.. وهاشنو لقاو عندو
بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 06:18 برازيلي شدوه في مطار محمد الخامس في كازا.. وهاشنو لقاو عندو | حوادث و حقوق
برازيلي شدوه في مطار محمد الخامس في كازا.. وهاشنو لقاو عندو
تمكنت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، من توقيف مواطن من جنسية برازيلية، يبلغ من العمر 33 سنة، ضبطت بحوزته أربعة كيلوغرامات و65 غراما من

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، من توقيف مواطن من جنسية برازيلية، يبلغ من العمر 33 سنة، ضبطت بحوزته أربعة كيلوغرامات و65 غراما من مخدر الكوكايين.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد جرى توقيف المشتبه فيه، الذي وصل ليلة مساء اول أمس السبت على متن رحلة جوية قادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية، في انتظار المغادرة في اتجاه مطار أبيدجان بالكوت ديفوار، وذلك بعد أن مكنت عملية التفتيش من ضبط شحنة مخدر الكوكايين معبأة بإحكام داخل أمتعته الخاصة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة. وتندرج هذه العملية، حسب البلاغ، في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الأمن لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وخصوصا التهريب الدولي للمواد المخدرة.

 

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المغرب شوف تيفي مطار محمد الخامس رحلة جوية البرازيل الكوكايين

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