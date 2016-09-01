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يا ربي السلامة.. راعي غنم اغتصب طفلة عندها 11 عام بفاس..تفاصيل صادمة
بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 01:44 يا ربي السلامة.. راعي غنم اغتصب طفلة عندها 11 عام بفاس..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. راعي غنم اغتصب طفلة عندها 11 عام بفاس..تفاصيل صادمة
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس أخيرا،على راعي غنم يبلغ من العمر 24 سنة، بخمس سنوات سجنا، لتورطه في هتك عرض طفلة عمرها11سنة بمكان خال بدوار تاغجت بالجماعة القروية تازوطة ناحية الإقليم.

"شوف تيفي"

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس أخيرا،على راعي غنم يبلغ من العمر 24 سنة، بخمس سنوات سجنا، لتورطه في هتك عرض طفلة عمرها11سنة بمكان خال بدوار تاغجت بالجماعة القروية تازوطة ناحية الإقليم.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن المحكمة قضت بقبول الدعوى المدنية وأداء المتهم المعتقل بسجن عين قادوس 40 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني، المتمثل في والد الضحية نيابة عن ابنته، بموجب الحكم الصادر بعد مناقشة ملفه في ثالث جلسة منذ تعيينه قبل ثلاثة أشهر بعد إنهاء التحقيق التفصيلي مع المتهم.

وأوضحت اليومية بأن وقائع القضية تعود إلى الـ13 أكتوبر 2015 لما استغل المتهم وجوده وحيدا مع الطفلة التي كانت بدورها ترعى قطيع الأغنام والماعز في غابة مجاورة للدوار، قبل أن يرهبها ويضربها ويرغمها على الرضوخ إلى نزاوته الجنسية المكبوثة بعدما قادها إلى مكان منعزل لبى فيه نزوته بطريقة وحشية مخلفا لها جروحا بليغة.

وأضافت اليومية بأن قوى الطفلة التي كانت تنزف، خارت مباشرة بعدما أمسكت بها والدتها وحالت دون رمي نفسها محاولة الانتحار بمنحدر ضدا على ما تعرضت له، فيما قال شاهد وحيد في الملف، أن المتهم حضر إليه سائلا عن شاة فرت من قطيعه، قبل أن يختفي ليسمع بعد نحو 20 دقيقة صراخ الطفلة وطلبها للنجدة.

وأخبرت الطفلة والدتها بفتك الراعي بجسدها الصغير، حيث تم إخبار مصالح الدرك الملكي بالمنطقة موازاة مع نقل الضحية في حالة صحية حرجة إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، إذ خضعت إلى عملية جراحية مستعجلة لإنقاذ حياتها من قبل الطاقم الطبي المعالج.
وقضت الضحية أسبوعا قيد العلاج والرعاية الطبية بالمستشفى قبل مغادرته، بعد رتق جرح في فرجها بعقدتين طبيتين، بعدما نقلت في حالة غيبوبة للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو، قبل نقلها لفاس لخطورة إصابتها بعد هتك المتهم لعرضها بالعنف بوحشية.

وعززت أسرة الضحية، شكايتها للضابطة القضائية بشهادة طبية مسلمة من الطبيب المعالج بمستشفى فاس تحدد مدة العجز في 90 يوما أدلى بها والدها لدى قاضي التحقيق بعد إحالة المشتبه فيه عليها من قبل الوكيل العام المحال عليه من قبل درك صفرو الذي اعتقله ساعات بعد الحادث واستمع إليه في محضر قانوني، حيث أنكر فيه المنسوب إليه.

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المغرب شوف تيفي الطفلة مستشفى محمد الخامس العنف فاس راعي غنم

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