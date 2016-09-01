 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة.. راعي غنم اغتصب طفلة عندها 11 عام بفاس..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. راعي غنم اغتصب طفلة عندها 11 عام بفاس..تفاصيل صادمة

أمينوكس يحضر لعمل فني جديد وهذه هي تفاصيله | ثقافة و فنون

أمينوكس يحضر لعمل فني جديد وهذه هي تفاصيله

عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ولد التقلية في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ''ولد التقلية'' في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء

عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية | حوادث و حقوق

عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية

بن كيران : إذا لم أجد مع من أتحالف معه في الحكومة سأعود للشعب | بوليتيك

بن كيران : إذا لم أجد مع من أتحالف معه في الحكومة سأعود للشعب

عاجل.. حالة استنفار قصوى وإخراج سيدة من المنزل المحترق في درب كبير في حالة خطيرة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. حالة استنفار قصوى وإخراج سيدة من المنزل المحترق في درب كبير في حالة خطيرة.. وهذه هي التفاصيل

عاجل وبالفيديو: من جديد بنكيران يجهش بالبكاء بحرقة على منصة المهرجان الخطابي بتارودانت وها علاش | بوليتيك

عاجل وبالفيديو: من جديد بنكيران يجهش بالبكاء بحرقة على منصة المهرجان الخطابي بتارودانت وها علاش

عاجل..حريق مهول يهز درب الكبير في كازا.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول يهز درب الكبير في كازا.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة

الشرطة التركية تعتقل شقيق فتح الله غولن | دولي

الشرطة التركية تعتقل شقيق ''فتح الله غولن''

إنها القيامة.. !

القرش المسفيوي يطيح بالفتح الرباطي ويمر لنصف نهائي كأس العرش
بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 01:29 القرش المسفيوي يطيح بالفتح الرباطي ويمر لنصف نهائي كأس العرش | سبور
القرش المسفيوي يطيح بالفتح الرباطي ويمر لنصف نهائي كأس العرش
تمكن فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، من إقصاء بطل الموسم الماضي للبطولة الوطنية من ربع نهائي كأس العرش عن طريق ضربات الترجيح في مباراة تميزت بندية كبيرة بين اللاعبين.

"شوف سبور"

تمكن فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، من إقصاء بطل الموسم الماضي للبطولة الوطنية من ربع نهائي كأس العرش عن طريق ضربات الترجيح في مباراة تميزت بندية كبيرة بين اللاعبين.
وحقق فريق اتحاد الفتح الرباطي، مباراة قوية بعدما تمكن من العودة في النتيجة أمام ضيفه العنيد أولمبيك آسفي، خلال الجولة الثانية إلا أنه فشل في التأهل، في ضربات الحظ.
وكان الفتح قد خسر ذهابا بثلاثية نظيفة، لكن لم تكن كافية لضمان مكانة له في ربع الذهبي، ليخرج بذلك من دور ربع النهائي، بحيث كانت الغلبة لصالح القرش المسفيوي، بنتيجة (4-2).

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

القرش المسفيوي يطيح بالفتح الرباطي ويمر لنصف نهائي كأس العرش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. نجم برشلونة يعلن اعتزاله وها علاش | سبور

مثير.. نجم برشلونة يعلن اعتزاله وها علاش

مباراة الرجاء واتحاد طنجة مهددة بالتأجيل وهاعلاش | سبور

مباراة الرجاء واتحاد طنجة مهددة بالتأجيل وهاعلاش

شجار عنيف بين لاعبي بجاية الجزائري والفتح الرباط في الجزائر - نصف نهائي كأس الإتحاد الافريقي | سبور

شجار عنيف بين لاعبي بجاية الجزائري والفتح الرباط في الجزائر - نصف نهائي كأس الإتحاد الافريقي

بالفيديو..بداية العد العكسي للنزال المرتقب بين هاري وريكو | سبور

بالفيديو..بداية العد العكسي للنزال المرتقب بين هاري وريكو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. أول منقبة تترشح للإنتخابات | زووم
منذ 3 دقائق

بالفيديو.. أول منقبة تترشح للإنتخابات

إسباني يحاول دخول غينيس بأكبر لوحة مرسومة بالشوكولا | زووم

إسباني يحاول دخول غينيس بأكبر لوحة مرسومة بالشوكولا

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة للمسيرة الوطنية الرافضة لخطة التقاعد بالرباط | خبر اليوم

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة للمسيرة الوطنية الرافضة لخطة التقاعد بالرباط

شوف الصحافة : شرطي ضمن عصابة للاختطاف والاحتجاز | شوف الصحافة

شوف الصحافة : شرطي ضمن عصابة للاختطاف والاحتجاز

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة.. راعي غنم اغتصب طفلة عندها 11 عام بفاس..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

يا ربي السلامة.. راعي غنم اغتصب طفلة عندها 11 عام بفاس..تفاصيل صادمة

أمينوكس يحضر لعمل فني جديد وهذه هي تفاصيله | ثقافة و فنون

أمينوكس يحضر لعمل فني جديد وهذه هي تفاصيله

عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ولد التقلية في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ''ولد التقلية'' في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء

عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية | حوادث و حقوق

عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.