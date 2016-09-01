القرش المسفيوي يطيح بالفتح الرباطي ويمر لنصف نهائي كأس العرش

تمكن فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، من إقصاء بطل الموسم الماضي للبطولة الوطنية من ربع نهائي كأس العرش عن طريق ضربات الترجيح في مباراة تميزت بندية كبيرة بين اللاعبين.

"شوف سبور"

تمكن فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، من إقصاء بطل الموسم الماضي للبطولة الوطنية من ربع نهائي كأس العرش عن طريق ضربات الترجيح في مباراة تميزت بندية كبيرة بين اللاعبين.

وحقق فريق اتحاد الفتح الرباطي، مباراة قوية بعدما تمكن من العودة في النتيجة أمام ضيفه العنيد أولمبيك آسفي، خلال الجولة الثانية إلا أنه فشل في التأهل، في ضربات الحظ.

وكان الفتح قد خسر ذهابا بثلاثية نظيفة، لكن لم تكن كافية لضمان مكانة له في ربع الذهبي، ليخرج بذلك من دور ربع النهائي، بحيث كانت الغلبة لصالح القرش المسفيوي، بنتيجة (4-2).