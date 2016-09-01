أمينوكس يحضر لعمل فني جديد وهذه هي تفاصيله

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري
يستعد المغني الشاب "أمين تمري" و الملقب " بأمينوكس"، لطرح عمل فني جديد عبارة عن سينغل بعنوان " Follow Me" والذي اختار ان يكون من كلماته وألحانه و توزيع الموزع "بلال أفريكان ".
و جدير بالذكر أن هذا العمل جاء بعد نجاح فيديو كليب أغنية "مكاين ما " و الذي حقق أكثر من 18 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وتصدره الترتيب المغربي لثلاث أسابيع متتالية على موقع popnable العالمي.
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