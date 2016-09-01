 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة.. راعي غنم اغتصب طفلة عندها 11 عام بفاس..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. راعي غنم اغتصب طفلة عندها 11 عام بفاس..تفاصيل صادمة

أمينوكس يحضر لعمل فني جديد وهذه هي تفاصيله | ثقافة و فنون

أمينوكس يحضر لعمل فني جديد وهذه هي تفاصيله

عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ولد التقلية في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ''ولد التقلية'' في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء

عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية | حوادث و حقوق

عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية

بن كيران : إذا لم أجد مع من أتحالف معه في الحكومة سأعود للشعب | بوليتيك

بن كيران : إذا لم أجد مع من أتحالف معه في الحكومة سأعود للشعب

عاجل.. حالة استنفار قصوى وإخراج سيدة من المنزل المحترق في درب كبير في حالة خطيرة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. حالة استنفار قصوى وإخراج سيدة من المنزل المحترق في درب كبير في حالة خطيرة.. وهذه هي التفاصيل

عاجل وبالفيديو: من جديد بنكيران يجهش بالبكاء بحرقة على منصة المهرجان الخطابي بتارودانت وها علاش | بوليتيك

عاجل وبالفيديو: من جديد بنكيران يجهش بالبكاء بحرقة على منصة المهرجان الخطابي بتارودانت وها علاش

عاجل..حريق مهول يهز درب الكبير في كازا.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول يهز درب الكبير في كازا.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة

الشرطة التركية تعتقل شقيق فتح الله غولن | دولي

الشرطة التركية تعتقل شقيق ''فتح الله غولن''

إنها القيامة.. !

أمينوكس يحضر لعمل فني جديد وهذه هي تفاصيله
بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 01:25 أمينوكس يحضر لعمل فني جديد وهذه هي تفاصيله | ثقافة و فنون
أمينوكس يحضر لعمل فني جديد وهذه هي تفاصيله
يستعد المغني الشاب ''أمين تمري'' و الملقب '' بأمينوكس''، لطرح عمل فني جديد عبارة عن سينغل بعنوان '' Follow Me'' والذي اختار ان يكون من كلماته وألحانه و توزيع الموزع ''بلال أفريكان ''.

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري

يستعد المغني الشاب "أمين تمري" و الملقب " بأمينوكس"، لطرح عمل فني جديد عبارة عن سينغل بعنوان " Follow Me" والذي اختار ان يكون من كلماته وألحانه و توزيع الموزع "بلال أفريكان ".
و جدير بالذكر أن هذا العمل جاء بعد نجاح فيديو كليب أغنية "مكاين ما " و الذي حقق أكثر من 18 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وتصدره الترتيب المغربي لثلاث أسابيع متتالية على موقع popnable العالمي.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي .علاء الصنوبري .امينوكس.Follow Me.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. القبض على النجم اللبناني وائل جسار بمطار القاهرة وهذا هو السبب | ثقافة و فنون

عاجل.. القبض على النجم اللبناني وائل جسار بمطار القاهرة وهذا هو السبب

ليلى الحديوي تطلق برنامجها الجديد الخاص بالموضة | ثقافة و فنون

ليلى الحديوي تطلق برنامجها الجديد الخاص بالموضة

المخرج شفيق السحيمي يقصف التلفزيون ويتوعد برد الاعتبار للفنانين | ثقافة و فنون

المخرج شفيق السحيمي يقصف التلفزيون ويتوعد برد الاعتبار للفنانين

فضيحة وبالصور: قايد يخلق الفوضى في ندوة الفنان Maitre Gims بالدار البيضاء | ثقافة و فنون

فضيحة وبالصور: قايد يخلق الفوضى في ندوة الفنان Maitre Gims بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عبد الفتاح الجريني : لا أنافس سعد لمجرد | قنوات أخرى
منذ 33 ثانية

عبد الفتاح الجريني : لا أنافس سعد لمجرد

بالفيديو.. أول منقبة تترشح للإنتخابات | زووم

بالفيديو.. أول منقبة تترشح للإنتخابات

إسباني يحاول دخول غينيس بأكبر لوحة مرسومة بالشوكولا | زووم

إسباني يحاول دخول غينيس بأكبر لوحة مرسومة بالشوكولا

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة للمسيرة الوطنية الرافضة لخطة التقاعد بالرباط | خبر اليوم

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة للمسيرة الوطنية الرافضة لخطة التقاعد بالرباط

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة.. راعي غنم اغتصب طفلة عندها 11 عام بفاس..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

يا ربي السلامة.. راعي غنم اغتصب طفلة عندها 11 عام بفاس..تفاصيل صادمة

أمينوكس يحضر لعمل فني جديد وهذه هي تفاصيله | ثقافة و فنون

أمينوكس يحضر لعمل فني جديد وهذه هي تفاصيله

عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ولد التقلية في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ''ولد التقلية'' في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء

عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية | حوادث و حقوق

عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.