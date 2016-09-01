 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ولد التقلية في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ''ولد التقلية'' في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء

عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية | حوادث و حقوق

عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية

بن كيران : إذا لم أجد مع من أتحالف معه في الحكومة سأعود للشعب | بوليتيك

بن كيران : إذا لم أجد مع من أتحالف معه في الحكومة سأعود للشعب

عاجل.. حالة استنفار قصوى وإخراج سيدة من المنزل المحترق في درب كبير في حالة خطيرة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. حالة استنفار قصوى وإخراج سيدة من المنزل المحترق في درب كبير في حالة خطيرة.. وهذه هي التفاصيل

عاجل وبالفيديو: من جديد بنكيران يجهش بالبكاء بحرقة على منصة المهرجان الخطابي بتارودانت وها علاش | بوليتيك

عاجل وبالفيديو: من جديد بنكيران يجهش بالبكاء بحرقة على منصة المهرجان الخطابي بتارودانت وها علاش

عاجل..حريق مهول يهز درب الكبير في كازا.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول يهز درب الكبير في كازا.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة

الشرطة التركية تعتقل شقيق فتح الله غولن | دولي

الشرطة التركية تعتقل شقيق ''فتح الله غولن''

بالصورة.. الأميرة للا سلمى تثير إعجاب المغاربة وتشعل الفايسبوك والسبب ما تحمله بين يديها | بوليتيك

بالصورة.. الأميرة للا سلمى تثير إعجاب المغاربة وتشعل الفايسبوك والسبب ما تحمله بين يديها

عاجل وبالفيديو.. بعدما كشفت شوف تيفي عن حالته ال صعبة لما رفضت مستشفيات البيضاء استقباله لتعفن ساقه.. هذا هو الجديد الكازاوي | مجتمع

عاجل وبالفيديو.. بعدما كشفت ''شوف تيفي'' عن حالته ال صعبة لما رفضت مستشفيات البيضاء استقباله لتعفن

إنها القيامة.. !

عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ''ولد التقلية'' في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء
بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 21:52 عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ولد التقلية في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ''ولد التقلية'' في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب الذي تعرض للطعن على يد ولد التقلية بمنطقة المساكنة بالبيضاء، صباح اليوم الأحد، أجرى عملية جراحية بمصحة خاصة قبل لحظات، اضطر خلالها الطاقم الطبي إلى بثر يده اليسرى بشكل كلي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الشاب الذي تعرض للطعن على يد ولد التقلية بمنطقة المساكنة بالبيضاء، صباح اليوم الأحد، أجرى عملية جراحية بمصحة خاصة قبل لحظات، اضطر خلالها الطاقم الطبي إلى بثر يده اليسرى بشكل كلي من الكتف نتيجة التعفن الذي أصابها.

وحسب أقرباء الشاب البالغ من العمر 28 عاما، فإن هذا الأخير كان ضحية الاعتداء الذي تعرض له وضحية المصحة الخاصة التي تأخرت في إسعافه وتركته بإحدى الغرف لساعات طويلة.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت بأن الضحية، تعرض لاعتداء على يد شخص ملقب بـ "ولد التقلية" بواسطة السلاح الأبيض، بعد أن رفض هذا الأخير منحه المبلغ المالي المتفق عليه بينهما للمشاركة في الحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمنطقة المكانسة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحملة منطقة المساكنة ولد التقلية المبلغ المالي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية | حوادث و حقوق

عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية

عاجل.. حالة استنفار قصوى وإخراج سيدة من المنزل المحترق في درب كبير في حالة خطيرة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. حالة استنفار قصوى وإخراج سيدة من المنزل المحترق في درب كبير في حالة خطيرة.. وهذه هي التفاصيل

عاجل..حريق مهول يهز درب الكبير في كازا.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول يهز درب الكبير في كازا.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة

مثير.. تفاصيل جديدة حول قاطع جهازه التناسلي في الفقيه بنصالح..ها فين دارو فاش قطعو | حوادث و حقوق

مثير.. تفاصيل جديدة حول قاطع جهازه التناسلي في الفقيه بنصالح..ها فين دارو فاش قطعو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شباط في موقف طريف مع مول البطاطا بفاس | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..شباط في موقف طريف مع مول ''البطاطا'' بفاس

بالفيديو.. أم تبكي ابنها..صحاب الانتخابات قطعو لولدي إيديه و هو ليخدام عليا..شوفو من حالي | بــووز

بالفيديو.. أم تبكي ابنها..صحاب الانتخابات قطعو لولدي إيديه و هو ليخدام عليا..شوفو من حالي

تفاصيل صادمة حول الحريق المفجع الذي اندلع بدرب الكبير في البيضاء على لسان الساكنة وها لمن حملوا المسؤولية | بــووز

تفاصيل صادمة حول الحريق المفجع الذي اندلع بدرب الكبير في البيضاء على لسان الساكنة وها لمن حملوا المسؤولية

فيديو مؤثر.. ابن ضحية حريق درب الكبير في كازا: خليوني ندخل راه الأم ديالي كتموت | خارج البلاطو

فيديو مؤثر.. ابن ضحية حريق درب الكبير في كازا: خليوني ندخل راه الأم ديالي كتموت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ولد التقلية في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 2 ساعات

عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ''ولد التقلية'' في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء

عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية | حوادث و حقوق

عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية

بن كيران : إذا لم أجد مع من أتحالف معه في الحكومة سأعود للشعب | بوليتيك

بن كيران : إذا لم أجد مع من أتحالف معه في الحكومة سأعود للشعب

عاجل.. حالة استنفار قصوى وإخراج سيدة من المنزل المحترق في درب كبير في حالة خطيرة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. حالة استنفار قصوى وإخراج سيدة من المنزل المحترق في درب كبير في حالة خطيرة.. وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.