عاجل ومؤلم.. هذا ما وقع للشاب الذي شرمله ''ولد التقلية'' في حملة حزب الحمامة الانتخابية بالبيضاء

علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب الذي تعرض للطعن على يد ولد التقلية بمنطقة المساكنة بالبيضاء، صباح اليوم الأحد، أجرى عملية جراحية بمصحة خاصة قبل لحظات، اضطر خلالها الطاقم الطبي إلى بثر يده اليسرى بشكل كلي

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن الشاب الذي تعرض للطعن على يد ولد التقلية بمنطقة المساكنة بالبيضاء، صباح اليوم الأحد، أجرى عملية جراحية بمصحة خاصة قبل لحظات، اضطر خلالها الطاقم الطبي إلى بثر يده اليسرى بشكل كلي من الكتف نتيجة التعفن الذي أصابها.



وحسب أقرباء الشاب البالغ من العمر 28 عاما، فإن هذا الأخير كان ضحية الاعتداء الذي تعرض له وضحية المصحة الخاصة التي تأخرت في إسعافه وتركته بإحدى الغرف لساعات طويلة.



وكانت "شوف تيفي" قد كشفت بأن الضحية، تعرض لاعتداء على يد شخص ملقب بـ "ولد التقلية" بواسطة السلاح الأبيض، بعد أن رفض هذا الأخير منحه المبلغ المالي المتفق عليه بينهما للمشاركة في الحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمنطقة المكانسة.