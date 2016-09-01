عاجل..حريق درب الكبير يتحول إلى فاجعة.. وهذه هي الخسائر البشرية والمادية

علمت ''شوف تيفي'' أن السيدة التي تم إخراجها من المنزل المحترق بدرب الكبير بالبيضاء، لفظت أنفاسها قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى البوافي.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن السيدة التي تم إخراجها من المنزل المحترق بدرب الكبير بالبيضاء، لفظت أنفاسها قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى البوافي.



وحسب موفد "شوف تيفي" إلى مكان الحريق فإن التأخر في إخراج السيدة التي تعاني من مرض الكلي وضيق التنفس، كان سببا في وفاتها نتيجة تعرضها للاختناق.



وأضاف الموفد بأن حالة من الذهول والحزن الشديد عمت الحي الذي يتواجد به المنزل المحترق، موضحا بأن الحريق الذي اندلع في الطوابق الثلاثة للمنزل خلف خسائر مادية جسيمة، وكاد أن يتسبب في سقوط العديد من القتلى.