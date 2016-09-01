بن كيران : إذا لم أجد مع من أتحالف معه في الحكومة سأعود للشعب

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران في تجمعه الخطابي اليوم بتارودانت إنه إذا ''جاء أي حزب سياسي بمثل هذه الجماهير سأنسحب''.

شوف تيفي



قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران في تجمعه الخطابي اليوم بتارودانت إنه إذا "جاء أي حزب سياسي بمثل هذه الجماهير سأنسحب".

وأضاف بن كيران إنه إذا لم يجد مع من يتحالف معه في الحكومة المقبلة، سيعود للشعب مرة أخرى ليحكم في الأمر، قائلا في هذا الصدد: "هناك من يقول إنهم لن يتحالفوا معنا، إذا عينني الملك سأتواصل معهم، وإذا رفضوا سنرجع إليكم مرة لتحسموا الأمر".

وأعاد ابن كيران ذكر محاسن حكومته، مصرحا بأنها " أنقذت المغرب ورفعت رأس المغرب عاليا أمام العالم"، معتبرا أن صندوق النقد الدولي أصبح ينوه بالمغرب، ويدعو دول مصر والهند الاقتداء به.

وهاجم بن كيران العمال والولاة مخاطبا أنصاره بالقول: "إذا الأحزاب الأخرى جابوا الناس للتجمعات ديالهم مثل البيجيدي، سأنسحب من الانتخابات، واخا يستعملوا المال ورجال السلطة الذين يتدخلون في ما لا يعنيهم ولا يحترمون توجيهات الملك" حسب قوله.

ولم يفوت بن كيران الفرصة وهو يلقي كلمته أمام أنصاره والمتعاطفين معه في مهرجان خطابي عشية اليوم بمدينة تارودانت، "يفوت" دون بعث رسائل قوية إلى معارضيه سياسيا، موجها كلامه نحو مسيرة الدار البيضاء التي "وصفها بأنها شوهت صورة المغرب في العالم".