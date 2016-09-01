عاجل.. حالة استنفار قصوى وإخراج سيدة من المنزل المحترق في درب كبير في حالة خطيرة.. وهذه هي التفاصيل

تمكن رجال الوقاية المدينة قبل قليل من إخراج سيدة في حالة خطيرة من داخل المنزل الذي اندلع به حريق مهول قبل نصف ساعة، بدرب الكبير بالبيضاء.

"شوف تيفي"

تمكن رجال الوقاية المدينة قبل قليل من إخراج سيدة في حالة خطيرة من داخل المنزل الذي اندلع به حريق مهول قبل نصف ساعة، بدرب الكبير بالبيضاء.

وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان فإن السيدة تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى البوافي لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف الموفد بأن المكان يعرف حالة استنفار أمني قصوى وتجمهر للعشرات من المواطنين، موضحا بأن شاحنة الوقاية المدينة، تمكنت قبل لحظات من إخماد النيران التي اندلعت في ثلاثة طوابق.