عاجل وبالفيديو: من جديد بنكيران يجهش بالبكاء بحرقة على منصة المهرجان الخطابي بتارودانت وها علاش

من جديد، لم يستطع عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، التحكم في نفسه قبل أن يجهش بالبكاء بعد ما طرح سؤالا عن ''السبب الذي يدعو الأطفال الصغار والشيوخ يسلمون عليه بحرقة''.

شوف تيفي



من جديد، لم يستطع عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، التحكم في نفسه قبل أن يجهش بالبكاء بعد ما طرح سؤالا عن "السبب الذي يدعو الأطفال الصغار والشيوخ يسلمون عليه بحرقة".



وعبر بن كيران عن تأثره الشديد من كثافة الحضور، الذي وصفه "بالبحر المتلاطم" قبل أن يعترف بأن الأمال التي عقدها عليه الشعب كانت أكبر من المتحقق".



وأعاد بن كيران ذكر واقعته مع المسؤول الأمريكي، الذي سأله عن الكيفية التي سيتعامل بها مع الفقر، فأجابه "بن كيران بأن الشعب لايشكو من الفقر وإنما من الظلم".



وصرح بن كيران أن الشعب "لايطالب بالفضة والذهب وإنما بالعدل من حكامه" مؤكدا أن المواطنين بحاجة إلى حكومة تعمل على الإستقرار.



ويشرف عبد الإله بن كيران، على مهرجان خطابي في هذه الأثناء بساحة 20 غشت بمدينة تارودانت، في إطار حشد الدعم لمرشحي الحزب بتارودانت الشمالية والجنوبية.

ابتداءا من الدقيقة 33m46s