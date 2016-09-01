عاجل..حريق مهول يهز درب الكبير في كازا.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة

اندلع قبل قليل حريق مهول بمحل سكني بدرب الكبير بالبيضاء، خلق نوعا من الرعب والهلع في نفوس ساكنة هذا الحي.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل حريق مهول بمحل سكني بدرب الكبير بالبيضاء، خلق نوعا من الرعب والهلع في نفوس ساكنة هذا الحي.

وحسب موفد "شوف تيفي"من عين المكان فإن ساكنة الحي، يحاولون في هذه اللحظات إخماد هذه النيران التي اندلعت في جميع طوابق المسكن، بعد تأخر وصول رجال الوقاية المدنية.

وأضاف المصدر ذاته بأن العديد من الحاضرين يحاولون الدخول إلى هذا المسكن لإنقاذ سيدة ما زالت محاصرة، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.