الشرطة التركية تعتقل شقيق ''فتح الله غولن''

أوردت وكالة الأناضول المقربة من حكومة ''رجب طيب أردوغان'' قبل قليل، أن الشرطة التركية إعتقلت شقيق فتح الله غولن المتهم الرئيسي بتدبير عمليات محاولة الإنقلاب في 15 يوليوز.

شوف تيفي



أوردت وكالة الأناضول المقربة من حكومة "رجب طيب أردوغان" قبل قليل، أن الشرطة التركية إعتقلت شقيق فتح الله غولن المتهم الرئيسي بتدبير عمليات محاولة الإنقلاب في 15 يوليوز.



وحسب قصاصة الوكالة، "فقطب الدين غولن" أعتقل من طرف الشرطة التركية، بعد إتهامه بالإنتماء إلى " منظمة إرهابية مسلحة ".



وجاء إعتقال قطب الدين بمدينة "أزمير" على ساحل بحر إيجه عند احد أقربائه في محافظة غازي أمير ووضع قيد التوقيف الاحترازي، وفق الوكالة.



وتتهم الحكومة التركية، برئاسة حزب العدالة والتنمية فتح الله غولن وجماعته بدعم الإنقلابيين.