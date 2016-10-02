بالصورة.. الأميرة للا سلمى تثير إعجاب المغاربة وتشعل الفايسبوك والسبب ما تحمله بين يديها

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد بشكل كبير، صورة الأميرة للا سلمى، حيث ركز النشطاء على ما تحمله الأميرة بين يديها خلال التقاطها لصورة رفقة الأمير مولاي الحسن والأميرة

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد بشكل كبير، صورة الأميرة للا سلمى، حيث ركز النشطاء على ما تحمله الأميرة بين يديها خلال التقاطها لصورة رفقة الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة خلال لقائهم بأفراد الجالية المغربية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح النشطاء في تفاعلهم مع هذه الصورة أن الأميرة للا سلمى تحمل بين يدها تسبيحا إلكترونيا، لتتقاطر التعليقات التي عبروا من خلالها عن إعجابهم الكبير بها.