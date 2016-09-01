عاجل وبالفيديو.. بعدما كشفت ''شوف تيفي'' عن حالته ال صعبة لما رفضت مستشفيات البيضاء استقباله لتعفن ساقه.. هذا هو الجديد الكازاوي

وأخيرا كان لنداء مريض على قناة ''شوف تيفي'' وقع على المسؤولين، فبعد 24 ساعة من نشر هذا النداء، أصدر عامل منطقة البرنوصي تعليماته بالقيام بعملية جراحية عاجلة لهذا المريض بمستشفى المنصور، وذلك لبتر ساقه

"شوف تيفي"

وأخيرا كان لنداء مريض على قناة "شوف تيفي" وقع على المسؤولين، فبعد 24 ساعة من نشر هذا النداء، أصدر عامل منطقة البرنوصي تعليماته بالقيام بعملية جراحية عاجلة لهذا المريض بمستشفى المنصور، وذلك لبتر ساقه المتعفنة.

وحسب قريب المريض فإن مستشفى المنصور، قامت بجلب طبيب متخصص في جراحة العظام من مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، والذي تكفل ببتر الساق وإنهاء هذه المعاناة.

وكان المريض وشقيقه قد كشفا قبل يومين أن جميع مستشفيات مدينة البيضاء، رفضت إجراء عملية لساقه المتعفنة نتيجة مرض السكري، وهو الأمر الذي زاد من معاناته الصحية.