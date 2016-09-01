بالفيديو ''القيامة '' بدأت : هجوم محسوبين على حزب ''الكتاب'' على موالين ''للبام'' بأزيلال

أظهر شريط فيديو حصلت عليه ''شوف تيفي'' تعرض موالين لحزب الأصالة والمعاصرة ''لهجوم مسلح'' من عناصر محسوبة على حزب التقدم والإشتراكية، بواسطة الرمي بالحجارة.

شوف تيفي

أظهر شريط فيديو حصلت عليه "شوف تيفي" تعرض موالين لحزب الأصالة والمعاصرة "لهجوم مسلح" من عناصر محسوبة على حزب التقدم والإشتراكية، بواسطة الرمي بالحجارة.

وأضافت مصادر مطلعة، أن قياديين بحزب الأصالة والمعاصرة عاشا أوقاتا عصيبة صباح اليوم ، بعد اعتراض موكبهم المتوجه نحو جماعة تاكلافت بأزيلال، حيث اعتدى عليهم موالون لحزب التقدم والإشتراكية، بالضرب والجرح وتخريب سياراتهم.

وحسب ذات المصادر، فقد تعرضت السيارة التي كان يمتطيها كل من عضو المكتب السياسي لحزب "التراكتور" "أحمد لقماني" والبرلماني "مصطفى لمريزق" إلى الرمي بالحجارة، فيما تعرض بعض المشاركين في الحملة الإنتخابية للحزب للضرب من طرف عناصر ترتدي صدريات "جيليات" تحمل رمز حزب "الكتاب".

وأفادت ذات المصادر، أن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة التي شهدت أطوار الهجوم، سيضع شكاية مرفوقة بالصور والفيديو للسلطات، حول الأحداث.