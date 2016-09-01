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مثير.. تفاصيل جديدة حول قاطع جهازه التناسلي في الفقيه بنصالح..ها فين دارو فاش قطعو
بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 18:04 مثير.. تفاصيل جديدة حول قاطع جهازه التناسلي في الفقيه بنصالح..ها فين دارو فاش قطعو | حوادث و حقوق
مثير.. تفاصيل جديدة حول قاطع جهازه التناسلي في الفقيه بنصالح..ها فين دارو فاش قطعو
في جديد الواقعة الغريبة والخطيرة التي هزت دوار الكريفات بالفقيه بنصالح، صباح اليوم الأحد، فإن قاطع جهازه التناسلي وبعد أن استفاق من حالته الهستيرية صدم من هول المنظر، ليسارع وهو في حالة صعبة و

"شوف تيفي"

في جديد الواقعة الغريبة والخطيرة التي هزت دوار الكريفات بالفقيه بنصالح، صباح اليوم الأحد، فإن قاطع جهازه التناسلي وبعد أن استفاق من حالته الهستيرية صدم من هول المنظر، ليسارع وهو في حالة صعبة و حرجة إلى وضع الجزء المبتور في كيس بلاستيكي، قبل أن يتوجه بمعية أفراد من أسرته صوب المستشفى الإقليمي بني ملال.

وحسب مصادر محلية فإنه ونظرا لغياب تخصص قد يساعد في علاج حالة الشاب، قامت إدارة المستشفى بتوجيهه إلى إحدى المصحات الخاصة بالبيضاء، والتي انتقل إليها عبر سيارة إسعاف، بينما تم وضع الجزء المبتور بكيس بلاستيكي طبي.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الزوج كان قد دخل في خلاف مع زوجته داخل منزله لأسباب تبقي إلى حدود اللحظة مجهولة، قبل أن يقوم في لحظة تهور وغضب شديد بقطع جهازه التناسلي بواسطة السلاح الأبيض.

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المغرب شوف تيفي الزوج الزوجة الجهاز التناسلي السلاح الأبيض المستشفى الجهوي بن

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