عاجل : هذه حقيقة صفحة الفايسبوك التي تحمل اسم عامل مدينة سلا

نفى عامل مدينة سلا أن تكون له أية صلة بصفحة على موقع التواصل الإجتماعي تحمل إسمه وصفته، نشرت تصريحات مُختلَقة ومعطيات منسوبة للعامل عبد الرحمان بنعلي، المذكور والتي تعد مجرد افتراءات لا أساس لها

شوف تيفي



نفى عامل مدينة سلا أن تكون له أية صلة بصفحة على موقع التواصل الإجتماعي تحمل إسمه وصفته، نشرت تصريحات مُختلَقة ومعطيات منسوبة للعامل عبد الرحمان بنعلي، المذكور والتي تعد مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.

وحسب بيان حقيقة لعامل سلا، يفند من خلاله تواجد أي صفحة بإسمه وصفته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث قام شخص مجهول الهوية بانتحال اسمه وصفته، واضعا صور المسؤول الإقليمي التي التقطت خلال المناسبات الرسمية التي أشرف عليها، كما قام هذا المنتحل بنشر تصريحات مُختلَقة ومعطيات منسوبة للعامل المذكور والتي تعد مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة".

وإستنادا لبيان الحقيقة لعامل سلا، يؤكد من خلاله أنه لم ينشئ أي صفحة باسمه على موقع الفايسبوك، وأن "كل ما ينشر على الصفحة المذكورة لا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد ولا يعبر عن رأيه أو وجهة نظره" يضيف البيان.

وفي ذات السياق، فقد سبق لعامل عمالة سلا أن راسل إدارة "فيسبوك" خلال شهر غشت 2015 والتي قامت بحذف الصفحة المذكورة، غير" أنه لوحظ مؤخرا بأن نفس الشخص مجهول الهوية قام بإعادة فتح هذه الصفحة مجددا، والتي على إثرها قام العامل بالاتصال بالمسؤول المحلي لاتصالات المغرب بسلا من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحذف هذه الصفحة، مع إمكانية تحريك المتابعة القضائية ضد المنتحل الذي يقف وراءها" حسب البيان.