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بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 17:10 بشرى سارة لمستخدمين الفايسبوك خدمة جديدة في انتظاركم | نت 2.0
بشرى سارة لمستخدمين الفايسبوك خدمة جديدة في انتظاركم
أطلقت ''فيسبوك''، ميزة جديدة تتيح لمستخدميها تطبيق التراسل التابع لها مع إجراء مكالمة فيديو أثناء وبالتوازي مع أي دردشة نصية، وذلك في مسعى منها لتعزيز المزايا التي يقدمها تطبيق ''مسنجر''، الذي تجاوز

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري

أطلقت "فيسبوك"، ميزة جديدة تتيح لمستخدميها تطبيق التراسل التابع لها مع إجراء مكالمة فيديو أثناء وبالتوازي مع أي دردشة نصية، وذلك في مسعى منها لتعزيز المزايا التي يقدمها تطبيق "مسنجر"، الذي تجاوز عدد مستخدميه المليار.

وقالت الشركة في بيان لها إن الميزة الجديدة، التي أطلقت عليه اسم "الفيديو الفوري" Instant Video، "ستوفر للمستخدمين إمكانية "إحياء المحادثات بطريقة سلسة وفورية".

أما بالنسبة لآلية عمل ميزة Instant Video الجديدة، فيتعين على طرفي المحادثة تثبيت النسخة الأحدث من تطبيق التراسل "فيسبوك مسنجر" على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، لتظهر بعد ذلك أيقونة كاميرا فيديو في الأعلى.
وأوضحت "فيسبوك" أن محادثة الفيديو ستكون عائمةً فوق الدردشة النصية النشيطة بحيث يمكن مواصلة الحديث كتابةً.

 

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي فايسبوك علاء الصنوبري Instant Video

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