انفراد.. تفاصيل خطيرة عن سبب ذبح زوج لزوجته بالبيضاء.. والحقيقة لا تصدق

توصلت ''شوف تيفي'' إلى معلومة مثيرة، تكشف السبب الرئيسي لقيام زوج أمس السبت، بذبح زوجته من الوريد إلى الوريد، بسيدي الخدير بالحي الحسني بالبيضاء.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" إلى معلومة مثيرة، تكشف السبب الرئيسي لقيام زوج أمس السبت، بذبح زوجته من الوريد إلى الوريد، بسيدي الخدير بالحي الحسني بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الزوج الجاني الذي يعاني البطالة منذ مدة، دخل مع زوجته الهالكة في نزاع ونقاش حاد حول المبالغ المالية التي تتحصل عليها من كراء غرف منزل أسرتها، ليقوم هذا الأخير في لحظة غضب بذبحها من الوريد إلى الوريد.

وأضاف المصدر ذاته بأن الهالكة وهي أم لطفلين، كانت قيد حياتها حاملا، موضحا بأن المنزل الذي وقعت به الجريمة يعود لوالديها ولهذا كانت مكلفة من أفراد أسرتها بجمع المبالغ المالية الخاصة بالكراء.