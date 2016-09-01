 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل : هذه حقيقة صفحة الفايسبوك التي تحمل اسم عامل مدينة سلا | بوليتيك

عاجل : هذه حقيقة صفحة الفايسبوك التي تحمل اسم عامل مدينة سلا

بشرى سارة لمستخدمين الفايسبوك خدمة جديدة في انتظاركم | نت 2.0

بشرى سارة لمستخدمين الفايسبوك خدمة جديدة في انتظاركم

انفراد.. تفاصيل خطيرة عن سبب ذبح زوج لزوجته بالبيضاء.. والحقيقة لا تصدق | حوادث و حقوق

انفراد.. تفاصيل خطيرة عن سبب ذبح زوج لزوجته بالبيضاء.. والحقيقة لا تصدق

خطبة فقيه بتاونات تستدعي لجنة عليا مشتركة بين الداخلية والعدل | بوليتيك

خطبة فقيه بتاونات تستدعي لجنة عليا مشتركة بين الداخلية والعدل

عاجل.. تفاصيل جديدة وصادمة بخصوص شرملة منتمي لحزب الحمامة بالبيضاء على يد ملقب بولد التقلية | حوادث و حقوق

عاجل.. تفاصيل جديدة وصادمة بخصوص شرملة منتمي لحزب الحمامة بالبيضاء على يد ملقب بولد التقلية

عاجل: نايضة في كازا..التشرميل الانتخابي بدا.. إصابة منتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق

عاجل: نايضة في كازا..التشرميل الانتخابي بدا.. إصابة منتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالسلاح

خطير..حضيو راسكم ما تاكلوش هاذ النوع من الفرماج الجزائري المهرب.. ها شحال ديال الفرماج الفاسد اللي لقاو في الجزائر | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم ما تاكلوش هاذ النوع من الفرماج الجزائري المهرب.. ها شحال ديال الفرماج الفاسد اللي

بالفيديو.. ظهور أول راقصة محجبة يثير ضجة في الفايسبوك | منوعات

بالفيديو.. ظهور أول راقصة محجبة يثير ضجة في الفايسبوك

خطير وصادم.. شاب يقطع عضوه التناسلي بالفقيه بنصالح..وها علاش | حوادث و حقوق

خطير وصادم.. شاب يقطع عضوه التناسلي بالفقيه بنصالح..وها علاش

إنها القيامة.. !

خطبة فقيه بتاونات تستدعي لجنة عليا مشتركة بين الداخلية والعدل
بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 16:46 خطبة فقيه بتاونات تستدعي لجنة عليا مشتركة بين الداخلية والعدل | بوليتيك
خطبة فقيه بتاونات تستدعي لجنة عليا مشتركة بين الداخلية والعدل
علمت ''شوف تيفي'' أن لجنة عليا مشتركة، بين وزارة الداخلية ووزارة العدل حلت أمس السبت بعمالة تاونات للتحقيق مع خطيب جمعة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن لجنة عليا مشتركة، بين وزارة الداخلية ووزارة العدل حلت أمس السبت بعمالة تاونات للتحقيق مع خطيب جمعة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن اللجنة المشتركة التي تضم أطرا تنتمي لوزارة الداخلية والعدل والحريات، فتحت تحقيقا حول ما تم ترويجه عن خطبة فقيه الجمعة الماضية، دعا فيها المصلين إلى عدم التصويت على حزب العدالة والتنمية.

وحسب ذات المصادر، فإن اللجنة ستستمع إلى الفقيه وإلى أشخاص أخرين، لمعرفة ملابسات وحقيقة الخطبة المثيرة للجدل .
وينتظر، ان ترفع اللجنة المشتركة تقريرا بعد نهاية تحقيقها للوقوف على حقيقة الموضوع، الذي خلق جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تاونات الفقيه الداخليةالخطيب البيجدي لجنة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل : هذه حقيقة صفحة الفايسبوك التي تحمل اسم عامل مدينة سلا | بوليتيك

عاجل : هذه حقيقة صفحة الفايسبوك التي تحمل اسم عامل مدينة سلا

​حزب الاستقلال يلغي تجمعاته الخطابية بإشتوكة بعد تعرضه لهجوم وصف بالشنيع | بوليتيك

​حزب الاستقلال يلغي تجمعاته الخطابية بإشتوكة بعد تعرضه لهجوم وصف ب''الشنيع ''

عبد الإله بن كيران وإلياس العماري وجها لوجه بتارودانت وها علاش | بوليتيك

عبد الإله بن كيران وإلياس العماري وجها لوجه بتارودانت وها علاش

صور رائعة للأميرة للا سلمى بلوك جديد في باريس رفقة الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صور رائعة للأميرة للا سلمى بلوك جديد في باريس رفقة الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة تشعل الفايسبوك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مهاجر مغربي بإيطاليا:خطفو ليا ولدي بعدما خْديت الحضانة من الطليقة ديالي لي تزوجات بأجنبي | بــووز
منذ 13 دقيقة

مهاجر مغربي بإيطاليا:خطفو ليا ولدي بعدما خْديت الحضانة من الطليقة ديالي لي تزوجات بأجنبي

نسولو الناس: واش القنبول كيشكل خطر على المواطنين فعاشوراء؟ | نسولو الناس

نسولو الناس: واش القنبول كيشكل خطر على المواطنين فعاشوراء؟

واش فراسك: منين جات تسمية شهر محرم؟ | واش فراسك

واش فراسك: منين جات تسمية شهر محرم؟

شاهد الڤيديو الكامل للزفاف الأسطوري الذي حضره الملك لأول مرة | زووم

شاهد الڤيديو الكامل للزفاف الأسطوري الذي حضره الملك لأول مرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل : هذه حقيقة صفحة الفايسبوك التي تحمل اسم عامل مدينة سلا | بوليتيك
منذ 15 دقيقة

عاجل : هذه حقيقة صفحة الفايسبوك التي تحمل اسم عامل مدينة سلا

بشرى سارة لمستخدمين الفايسبوك خدمة جديدة في انتظاركم | نت 2.0

بشرى سارة لمستخدمين الفايسبوك خدمة جديدة في انتظاركم

انفراد.. تفاصيل خطيرة عن سبب ذبح زوج لزوجته بالبيضاء.. والحقيقة لا تصدق | حوادث و حقوق

انفراد.. تفاصيل خطيرة عن سبب ذبح زوج لزوجته بالبيضاء.. والحقيقة لا تصدق

خطبة فقيه بتاونات تستدعي لجنة عليا مشتركة بين الداخلية والعدل | بوليتيك

خطبة فقيه بتاونات تستدعي لجنة عليا مشتركة بين الداخلية والعدل

﻿ ﻿
اليوم 17:37 GMT

عاجل : هذه حقيقة صفحة الفايسبوك التي تحمل اسم عامل مدينة سلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.