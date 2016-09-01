خطبة فقيه بتاونات تستدعي لجنة عليا مشتركة بين الداخلية والعدل

علمت ''شوف تيفي'' أن لجنة عليا مشتركة، بين وزارة الداخلية ووزارة العدل حلت أمس السبت بعمالة تاونات للتحقيق مع خطيب جمعة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن لجنة عليا مشتركة، بين وزارة الداخلية ووزارة العدل حلت أمس السبت بعمالة تاونات للتحقيق مع خطيب جمعة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن اللجنة المشتركة التي تضم أطرا تنتمي لوزارة الداخلية والعدل والحريات، فتحت تحقيقا حول ما تم ترويجه عن خطبة فقيه الجمعة الماضية، دعا فيها المصلين إلى عدم التصويت على حزب العدالة والتنمية.

وحسب ذات المصادر، فإن اللجنة ستستمع إلى الفقيه وإلى أشخاص أخرين، لمعرفة ملابسات وحقيقة الخطبة المثيرة للجدل .

وينتظر، ان ترفع اللجنة المشتركة تقريرا بعد نهاية تحقيقها للوقوف على حقيقة الموضوع، الذي خلق جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.