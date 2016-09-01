عاجل.. تفاصيل جديدة وصادمة بخصوص شرملة منتمي لحزب الحمامة بالبيضاء على يد ملقب بولد التقلية

علمت ''شوف تيفي'' أن الضحية الذي تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض حينما كان يشارك بالحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، دخل في مشادات كلامية مع شخص ملقب بولد التقلية المكلف بمنح 200 درهم يوميا

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الضحية الذي تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض حينما كان يشارك بالحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، دخل في مشادات كلامية مع شخص ملقب بولد التقلية المكلف بمنح 200 درهم يوميا للمتعاونين مع هذا الحزب في منطقة المكانسة بالبيضاء، وذلك حسب ما كشف عنه أفراد عائلة الضحية.

وأوضح أقرباء الضحية لـ "شوف تيفي" أن ابنهم طالب "ولد التقلية" الذي يعمل إلى جانب والده في الحملة الانتخابية لدعم مرشح حزب الحمامة "شفيق.ب"، "طالب" بمستحقاته المالية التي وعده بها في حال مشاركته بالحملة، إلا أن الجاني وصديقه الملقب بـ "المقامرة" انهالا عليه بالضرب بواسطة السلاح الأبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح عميق على مستوى الكتف، بالإضافة إلى جرح في كفه وبتر أصبعين من يده.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، حلت بالمصحة الخاصة التي يتواجد بها الضحية واستمعت لأقواله، بينما فر المعنيان بالأمر بعد ارتكابهما لهذا الاعتداء إلى وجهة غير معلومة.