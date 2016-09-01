عاجل: نايضة في كازا..التشرميل الانتخابي بدا.. إصابة منتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالسلاح الأبيض

علمت ''شوف تيفي'' أم منطقة المكانسة بالدار البيضاء، شهدت قبل قليل، حادثا خطيرا، بعد تعرض شخص منتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار للاعتداء بواسطة السلاح الأبيض.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أم منطقة المكانسة بالدار البيضاء، شهدت قبل قليل، حادثا خطيرا، بعد تعرض شخص منتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار للاعتداء بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية كان يشارك في الحملة الانتخابية للحزب المذكور، إلا أن خلاف نشب بينه وبين متواجدين بعين المكان ليقوم أحدهم بتوجيه ضربة للضحية بواسطة السلاح الأبيض ما تسبب له في جرح خطير على مستوى اليد.

وأضاف المصدر ذاته إلى أن المشاركين مع الضحية، قاموا بنقله إلى مصحة خاصة وسط البيضاء، حيث يخضع في هذه اللحظات لتدخل طبي عاجل.