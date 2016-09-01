خطير..حضيو راسكم ما تاكلوش هاذ النوع من الفرماج الجزائري المهرب.. ها شحال ديال الفرماج الفاسد اللي لقاو في الجزائر

كشف موقع ''النهار'' الجزائري،أن مصالح الرقابة بوزارة التجارة بالجزائر، تمكنت من حجز قرابة 2.8 قنطار من جبن البقرة الضاحكة الفاسد.

"شوف تيفي"

كشف موقع "النهار" الجزائري،أن مصالح الرقابة بوزارة التجارة بالجزائر، تمكنت من حجز قرابة 2.8 قنطار من جبن البقرة الضاحكة الفاسد.

وأوضح الموقع ذاته بأنه وحسب بيان وزارة التجارة فإن الحجز جاء بعد اكتشاف عينات من الجبن تحتوي على عفنيات ويتعلق الأمر بالحصص التي تم إنتاجها من 3 إلى 9 ماي 2016، مشيرة إلى أن وزارة التجارة كانت قد حذرت المستهلكين من اقتناء جبن البقرة الضاحكة بعد حجز كمية كميرة من الجبن الفاسد لنفس العلامة.

وذكر ذات الموقع بأن المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الوطنية الجزائرية، راسلت كافة مصالحها على المستوى الوطني، بضرورة التجند لحجز كميات معتبرة من الجبن غير الصالح للاستهلاك ذو العلامة التجارية La vache qui rit الذي تسبب في إصابة تلاميذ بإحدى ابتدائيات برج بوعريريج بتسمم غذائي.

وتجدر الإشارة إلى أن أطنان من الجبن المذكور تدخل إلى المغرب من الجارة الجزائر عبر الحدود الشرقية، حيت يتم توزيعها بشكل كبير في العديد من الأسواق وخاصة بالشمال.