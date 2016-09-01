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بالفيديو.. ظهور أول راقصة محجبة يثير ضجة في الفايسبوك
بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 14:54 بالفيديو.. ظهور أول راقصة محجبة يثير ضجة في الفايسبوك | منوعات
بالفيديو.. ظهور أول راقصة محجبة يثير ضجة في الفايسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر كما يروج أنه يعود لأول فتاة ترتدي الحجاب تختار العمل في ميدان الرقص الشرقي.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر كما يروج أنه يعود لأول فتاة ترتدي الحجاب تختار العمل في ميدان الرقص الشرقي.

وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل النشطاء بكثافة، حيت تباينت الآراء بخصوص الراقصة وارتدائها للحجاب خلال وصلاتها، بين رافض ومندد وبين معجب.

واعتبر بعض النشطاء الأمر إهانة للمحجبات، وخاصة للمسلمات اللائي يضعن الحجاب للترويج على أنهن ملتزمات من الناحية الدينية، في حين اعتبر آخرون الرقص بالحجاب حرية شخصية ولا علاقة لها بالالتزام الديني.

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المغرب شوف تيفي الحجاب الرقص الشرقي حرية شخصية الناحية الدينية

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