خطير وصادم.. شاب يقطع عضوه التناسلي بالفقيه بنصالح..وها علاش

اهتز دوار الكريفات بالفقيه بنصالح، صباح اليوم الأحد، على وقع خبر صادم بطله شاب متزوج أقدم على قطع جهازه التناسلي بطريقة مروعة.

"شوف تيفي"

اهتز دوار الكريفات بالفقيه بنصالح، صباح اليوم الأحد، على وقع خبر صادم بطله شاب متزوج أقدم على قطع جهازه التناسلي بطريقة مروعة.

وحسب مصادر محلية فإن الزوج دخل في خلاف مع زوجته داخل منزله لأسباب تبقي إلى حدود اللحظة مجهولة، قبل أن يقوم في لحظة تهور وغضب شديد بقطع جهازه التناسلي بواسطة السلاح الأبيض.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع ٬ بينما تم نقل الزوج على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال.