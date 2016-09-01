عاجل.. القبض على النجم اللبناني وائل جسار بمطار القاهرة وهذا هو السبب

ألقت شرطة مطار القاهرة اليوم الأحد القبض على النجم اللبناني وائل جسار الذي كان في رحلة عمل بمصر، ولدى وصوله لمطار القاهرة متوجها إلى بيروت تم توقيفه بعد تفتيش دقيق كشف عن حيازته لمبلغ مالي كبير قدر

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ألقت شرطة مطار القاهرة اليوم الأحد القبض على النجم اللبناني وائل جسار الذي كان في رحلة عمل بمصر، ولدى وصوله لمطار القاهرة متوجها إلى بيروت تم توقيفه بعد تفتيش دقيق كشف عن حيازته لمبلغ مالي كبير قدر بـ 50 ألف دولار أي تقريبا 45 مليون سنتيم.



لم يكن يعلم وائل جسار أن نقل النقد إلى الخارج ممنوع حسب تصريحاته لمصدر أمني مصري أورده قبل قليل موقع "اليوم السابع"، حيث تمت إحالته على النيابة العامة بعد أن أمر مدير المباحث العامة بذلك في حق المطرب الشهير الذي سجل بالقاهرة أغنيته الجديدة والتي قد تكون فأل شر عليه.



جدير بالذكر أن وائل جسار ابن خالة المطرب اللبناني رامي عياش، واللذان ينتميان إلى أسرة فنية متميزة وشهيرة بالوطن العربي.