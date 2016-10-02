عاجل وبالصورة.. ها شنو واقع في الفايسبوك بالمغرب في هذه اللحظات

"شوف تيفي"
وجد العديد من المغاربة مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أنفسهم عاجزين عن الدخول إليه بسبب خلل تقني.
وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" تفاجأ رواد الفايسبوك بالعديد من الأرقام والحروف اللاتينية تظهر على شاشات حواسيبهم وهواتفهم النقالة.
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