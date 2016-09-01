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وأخيرا.. الوصول إلى علاج ينهي كابوس مرض السيدا.. وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 13:44 وأخيرا.. الوصول إلى علاج ينهي كابوس مرض السيدا.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع
وأخيرا.. الوصول إلى علاج ينهي كابوس مرض السيدا.. وهذه هي التفاصيل
وأخيرا وبعد سنوات من البحث لإنهاء معاناة مرضى فقدان المناعة المكتسبة ''السيدا'' اقترب علماء وأطباء بريطانيون من خمس جامعات عريقة في البلاد من التوصل إلى علاج نهائي لهذا المرض.

"شوف تيفي"

وأخيرا وبعد سنوات من البحث لإنهاء معاناة مرضى فقدان المناعة المكتسبة "السيدا" اقترب علماء وأطباء بريطانيون من خمس جامعات عريقة في البلاد من التوصل إلى علاج نهائي لهذا المرض.

وحسب موقع "الجزيرة.نت" فإن رجلا بريطانيا في الـ44 من العمر، يكاد يكون أول شخص في العالم يشفى من هذا المرض باستخدام علاج مبتكر مصمم للقضاء على الفيروس.

وأضاف الموقع ذاته بأن هذا الرجل هو الأول من بين خمسين شخصا ينتظر استكمال فترة اختبار العلاج الذي يعتبر أول علاج لفيروس نقص المناعة ويدمره في كل جزء من الجسم بما في ذلك الخلايا النائمة التي تتجنب العلاجات الحالية، وإذا نجح فسيوفر الأمل للقضاء نهائيا على المرض.

وأظهرت الاختبارات الأولى أن الفيروس غير موجود في دم الرجل، ولكن يجب الانتظار بضعة أشهر قبل تأكيد ما إذا كان العلاج قد قضى على المرض نهائيا أم لا.

وعلاقة بالموضوع، كشف الموقع المذكور أن المدير العام للمعهد الوطني لمكتب البحوث الصحية من أجل بنية تحتية للبحوث السريرية مارك صاموئيل، قال إن هذه إحدى المحاولات الجادة لإيجاد علاج كامل لمرض السيدا، مؤكدا أن هذا "تحد هائل" وأنهم لا يزالون في الأيام الأولى "لكن التقدم مذهل".

ومن جهته أخرى، قال المريض البريطاني،والذي يعمل في مجال الرعاية الاجتماعية في لندن- لصحيفة صنداي تايمز إن آخر فحوصات لدمه قبل أسبوعين كشفت بأنه خالي من الفيروس.

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المغرب شوف تيفي السيدا فقدان المناعة المكتسبة الفيروس البحوث السريرية صنداي تايمز

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