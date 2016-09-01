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إنها القيامة.. !

ها شنو لقاو عند نيجيري في مطار محمد الخامس هاذ الصباح
بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 13:42 ها شنو لقاو عند نيجيري في مطار محمد الخامس هاذ الصباح | حوادث و حقوق
ها شنو لقاو عند نيجيري في مطار محمد الخامس هاذ الصباح
تمكنت مصالح الأمن، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، منتصف ليلة أمس السبت، من توقيف مشتبه فيه يحمل الجنسية النيجيرية، ويبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في محاولته تهريب كمية من مخدر

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الأمن، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، منتصف ليلة أمس السبت، من توقيف مشتبه فيه يحمل الجنسية النيجيرية، ويبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في محاولته تهريب كمية من مخدر الكوكايين.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، فإن المشتبه فيه وصل إلى مطار محمد الخامس على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو البرازيلية، في انتظار المغادرة صوب كوناكري بغينيا، مضيفا أن عملية الفحص بالأشعة التي أجريت عليه أكدت وجود عدة كبسولات داخل أمعائه، يشتبه في احتوائها على مخدر الكوكايين.

وأضاف المصدر ذاته، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمركز الاستشفائي ابن رشد، بغرض تفريغ الكبسولات المذكورة، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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