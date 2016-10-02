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عاجل وبالصور..الروينة في الرباط.. الأمن يحاصر المشاركين في مسيرة الغضب على خطة التقاعد
بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 13:06 عاجل وبالصور..الروينة في الرباط.. الأمن يحاصر المشاركين في مسيرة الغضب على خطة التقاعد | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..الروينة في الرباط.. الأمن يحاصر المشاركين في مسيرة الغضب على خطة التقاعد
تعيش مدينة الرباط في هذه اللحظات أجواء من التوتر والاحتقان والغليان ، وبالتحديد في المسيرة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، حيث منعت القوات العمومية المشاركين من

"شوف تيفي"

 تعيش مدينة الرباط في هذه اللحظات أجواء من التوتر والاحتقان والغليان ، وبالتحديد في المسيرة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، حيث منعت القوات العمومية المشاركين من مواصلة هذه المسيرة التي انطلقت من باب الأحد.

وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان فإن القوات العمومية، حاصرت المحتجين الذين رفعوا العديد من الشعارات الرافضة لخطة التقاعد، والمستنكرة لإصلاحات حكومة عبد الإله بنكيران، من قبيل "حرية كرامة عدالة اجتماعية".

وأضح الموفد بأن انطلاق هذه المسيرة، شهدت مواجهات عنيفة بين القوات العمومية والمحتجين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة الخطورة تم على إثرها نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.

الرباط

الرباط

الرباط

الرباط

الرباط

الرباط

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المغرب شوف تيفي المسيرة التنسقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد القوات العمومية

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