فضيحة مدوية.. ضبط فقيه مع متزوجة في كراج ضواحي بني ملال..وها كيفاش كان كيدير الشعوذة لزوج عشيقته

اهتزت منطقة زاوية الشيخ، ضواحي بني ملال على وقع فضيحة مدوية، بطلها فقيه في عقده السابع وسيدة متزوجة، ضبطتهم مصالح الدرك الملكي في وضع مخل بالحياء داخل مرآب للسيارات.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة زاوية الشيخ، ضواحي بني ملال على وقع فضيحة مدوية، بطلها فقيه في عقده السابع وسيدة متزوجة، ضبطتهم مصالح الدرك الملكي في وضع مخل بالحياء داخل مرآب للسيارات.

وحسب مصادر محلية فإن المتزوجة البالغة من العمر39 عاما، دخلت في علاقة محرمة مع الفقيه الذي حجزت مصالح الدرك الملكي لديه مجموعة من المواد التي تستعمل في أعمال الشعوذة والسحر، والتي يستخدمها في استقطاب النساء .

وأضافت المصادر ذاتها بأن الزوج شك في أن زوجته الموقوفة استعانت مؤخرا بالسحر والشعوذة ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ليقوم بمراقبتها حيث تأكد بأنها تقوم بزيارة متكررة للفقيه لكن الصدمة كانت حينما تأكد بوجود علاقة حميمية بينهما ليبلغ مصالح الدرك الملكي.

هذا وقد تم وضع الزوجة وعشيقها الفقيه تحت تدابير الحراسة النظرية، حيت من المنتظر أن يتم تقديمها اليوم الأحد على أنظار النيابة العامة.