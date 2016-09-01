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عاجل : خادمة أكادير تفر من منزل ''محتجزتها'' بالسعودية
بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 12:38 عاجل : خادمة أكادير تفر من منزل محتجزتها بالسعودية | حوادث و حقوق
عاجل : خادمة أكادير تفر من منزل ''محتجزتها'' بالسعودية
علمت ''شوف تيفي'' أن الخادمة ''زينب'' المنحدرة من مدينة أكادير قد فرت من منزل العائلة السعودية بمدينة جدة، نحو إحدى مراكز الشرطة بالمدينة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الخادمة "زينب" المنحدرة من مدينة أكادير قد فرت من منزل العائلة السعودية بمدينة جدة، نحو إحدى مراكز الشرطة بالمدينة.

وصرحت مصادر مقربة من الضحية، أنه بمجرد سماعها إطلاق الشرطة بأكادير، لسراح مشغلتها والوسيطة بينهما، فرت زينب من المنزل بمدينة جدة نحو أقرب مركز للشرطة بالمدينة.

وأضافت ذات المصادر، أن شرطة أكادير،استمعت للوسيطة والمشغلة المتواجدة في هذه الأيام بمدينة أكادير، حيث أوضحت ذات المصادر، أن اتفاقا ووعدا للمشغلة بترحيل الخادمة زينب مباشرة بعد عودتها إلى الديار السعودية، فيما تتوجس عائلة المشغلة من انتقام العائلة السعودية، التي أكدت أنها تحسن معاملة المشغلة، وأنها سافرت إلى السعودية عن طيب خاطر.

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‫شوف تيفي

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الخادمة زينب السعودية جدة الضحية العائلة الإحتجاز شوف تيفي

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