​حزب الاستقلال يلغي تجمعاته الخطابية بإشتوكة بعد تعرضه لهجوم وصف ب''الشنيع ''

أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الاستقلال باشتوكة أيت بها، بلاغا تؤكد من خلاله إلغاء كل التجمعات الخطابية التي قررت تنظيمها بمختلف جماعات الإقليم لدعم مرشح حزب الميزان لانتخابات 7 اكتوبرالمقبل.

شوف تيفي

أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الاستقلال باشتوكة أيت بها، بلاغا تؤكد من خلاله إلغاء كل التجمعات الخطابية التي قررت تنظيمها بمختلف جماعات الإقليم لدعم مرشح حزب الميزان لانتخابات 7 اكتوبرالمقبل.

وإستنادا إلى البلاغ، فالقرار يأتي بعد "تعرض تجمعه الخطابي الأول الحاشد بجماعة أيت ميلك للنسف من طرف أنصار البام بعد تنفيدهم لهجوم مدججين بمختلف الأسلحة والسيارات الفلاحية".

وأوضح البلاغ، أن الهجوم "خلف إصابات بليغة في صفوف أعضاء اللجنة التنظيمية للتجمع الجماهيري، وفي غياب تام لقوات حفظ الأمن" حيث أدانت الكتابة الاقليمية وبشدة هذا "السلوك اللاحضاري" والمشكوك في نواياه و"الذي استهدف بشكل مباشر وكيل اللائحة ورئيس جماعة ايت ميلك".

وأشاد البلاغ "برباطة جأش المواطنات والمواطنين ومناضلي ومناضلات حزب الميزان وانضباطهم، حيث فوتوا على المتربصين فرصة تنفيد مخططهم المفضوح"حسب نص البلاغ.

هذا، وقررت الكتابة الإقليمية إتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق منفذي الهجوم الذي وصفته الكتابة الإقليمية "بالشنيع".