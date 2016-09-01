عاجل.. نايضة عصا وتفرشيخ في الرباط..مواجهات عنيفة بين القوات العمومية والمحتجين على قانون التقاعد الجديد

يشهد باب الأحد بالعاصمة الإدارية الرباط في هذه اللحظات مواجهات عنيفة بين القوات العمومية وبين محتجين على القانون الجديد الخاص بالتقاعد.

"شوف تيفي"

يشهد باب الأحد بالعاصمة الإدارية الرباط في هذه اللحظات مواجهات عنيفة بين القوات العمومية وبين محتجين على القانون الجديد الخاص بالتقاعد.

وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان فإن هذه المواجهات تسببت في إصابة العديد من المحتجين بجروح متفاوتة الخطورة خاصة على مستوى الرأس، حيث تم نقلهم بواسطة سيارات للإسعاف إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد الاقتطاع الذي هم أجور الموظفين خلال شهر أكتوبر الجاري، بعد بداية تفيعل قانون إصلاح التقاعد الجديد.